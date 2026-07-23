Експерти назвали місце у квартирі, де не можна встановлювати Wi-Fi-роутер

Користувачі часто скаржаться на слабкий сигнал Wi-Fi та низьку швидкість інтернету, хоча проблема нерідко пов’язана зовсім не з тарифом чи маршрутизатором.

У багатьох квартирах і особливо в приватних будинках користувачі стикаються зі слабким сигналом Wi-Fi. При цьому ця проблема далеко не завжди пов’язана з самим роутером або тарифом провайдера. Найчастіше причина криється в неправильному розміщенні пристрою, пише Android .com.pl.

Багато користувачів за звичкою встановлюють Wi-Fi-роутер у кутку кімнати або ховають за телевізором, щоб він не впадав в очі. Проте таке розташування заважає рівномірному поширенню бездротового сигналу.

Як наслідок, швидкість інтернету знижується, а в деяких частинах будинку можуть з’являтися так звані "мертві зони", куди сигнал роутера не доходить.

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Фахівці рекомендують розміщувати роутер якомога ближче до центру квартири або будинку. Це дозволить сигналу Wi-Fi поширюватися рівномірніше та покращить якість зв’язку в усіх кімнатах.

Крім того, поруч із пристроєм не повинно бути великих металевих предметів, акваріумів та мікрохвильових печей – вони спроможні створювати перешкоди та погіршувати роботу бездротової мережі. Сам роутер краще встановити на висоті не менше 1 метра від підлоги, наприклад, на полиці або тумбі.

Крім того, варто перевірити, який діапазон використовує ваш роутер. У цьому випадку є два варіанти:

2,4 ГГц забезпечує ширший радіус дії та краще проходить крізь стіни й інші перешкоди.

5 ГГц забезпечує вищу швидкість передачі даних, але його сигнал гірше проходить крізь стіни, тому радіус покриття зазвичай менший.

Якщо інтернет погано працює у віддалених кімнатах, варто спробувати переключитися на діапазон 2,4 ГГц. Якщо пристрої знаходяться поруч із роутером і важлива максимальна швидкість, краще використовувати 5 ГГц.

Як посилити сигнал роутера за допомогою фольги

Перестановка роутера та вибір правильного діапазону – найефективніші методи поліпшення сигналу. Однак ентузіасти нерідко експериментують і з більш незвичайними способами.

Так, в одному з тестів перевірялися різні вірусні лайфхаки, зокрема розміщення за роутером харчової фольги, що дійсно дозволило збільшити швидкість завантаження з 400 до 450 Мб/с. Для тесту фольгу закріпили на картонній підкладці та встановили між Wi-Fi-роутером і стіною, щоб створити своєрідний відбивач сигналу.

Більшість користувачів згадують про існування роутера лише тоді, коли інтернет починає гальмувати. Проте фахівці радять проводити цю 30-секундну процедуру хоча б раз на місяць.

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