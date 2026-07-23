Експерти назвали місце у квартирі, де не можна встановлювати Wi-Fi-роутер

У багатьох квартирах і особливо в приватних будинках користувачі стикаються зі слабким сигналом Wi-Fi. При цьому ця проблема далеко не завжди пов’язана з самим роутером або тарифом провайдера. Найчастіше причина криється в неправильному розміщенні пристрою, пише Android .com.pl.
Багато користувачів за звичкою встановлюють Wi-Fi-роутер у кутку кімнати або ховають за телевізором, щоб він не впадав в очі. Проте таке розташування заважає рівномірному поширенню бездротового сигналу.
Як наслідок, швидкість інтернету знижується, а в деяких частинах будинку можуть з’являтися так звані "мертві зони", куди сигнал роутера не доходить.
Фахівці рекомендують розміщувати роутер якомога ближче до центру квартири або будинку. Це дозволить сигналу Wi-Fi поширюватися рівномірніше та покращить якість зв’язку в усіх кімнатах.
Крім того, поруч із пристроєм не повинно бути великих металевих предметів, акваріумів та мікрохвильових печей – вони спроможні створювати перешкоди та погіршувати роботу бездротової мережі. Сам роутер краще встановити на висоті не менше 1 метра від підлоги, наприклад, на полиці або тумбі.
Крім того, варто перевірити, який діапазон використовує ваш роутер. У цьому випадку є два варіанти:
- 2,4 ГГц забезпечує ширший радіус дії та краще проходить крізь стіни й інші перешкоди.
- 5 ГГц забезпечує вищу швидкість передачі даних, але його сигнал гірше проходить крізь стіни, тому радіус покриття зазвичай менший.
Якщо інтернет погано працює у віддалених кімнатах, варто спробувати переключитися на діапазон 2,4 ГГц. Якщо пристрої знаходяться поруч із роутером і важлива максимальна швидкість, краще використовувати 5 ГГц.
Як посилити сигнал роутера за допомогою фольги
Перестановка роутера та вибір правильного діапазону – найефективніші методи поліпшення сигналу. Однак ентузіасти нерідко експериментують і з більш незвичайними способами.
Так, в одному з тестів перевірялися різні вірусні лайфхаки, зокрема розміщення за роутером харчової фольги, що дійсно дозволило збільшити швидкість завантаження з 400 до 450 Мб/с. Для тесту фольгу закріпили на картонній підкладці та встановили між Wi-Fi-роутером і стіною, щоб створити своєрідний відбивач сигналу.
Більшість користувачів згадують про існування роутера лише тоді, коли інтернет починає гальмувати. Проте фахівці радять проводити цю 30-секундну процедуру хоча б раз на місяць.