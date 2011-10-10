На Покрову в Києві відкриється бал хризантем

14 жовтня, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, у Печерському ландшафтному парку вперше відкриється виставка хризантем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Створюватимуть осінні квіткові експозиції для киян та гостей міста районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень комунальної корпорації «Київзеленбуд».

«Ми проведемо серед школярів конкурс на найкращу ландшафтну композицію із осінніх квітів. Залучивши їх до виставки, ми прагнемо прищепити естетичний смак та любов дітей до квітучих рослин та природи взагалі. Компетентне журі обере найкращих, переможців чекатимуть подарунки», – наголосив генеральний директор комунального об’єднання «Київзеленбуд» Микола НАЗАРЕНКО.

Створення та висадка квітучих пано школярами та працівниками районних КП УЗН відбуватиметься упродовж трьох днів: з 14 до 16 жовтня. Всі бажаючі можуть завітати до парку та підтримати учасників.

Триватиме осінній бал хризантем до 30 жовтня.