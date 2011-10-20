У Києві 10-13 листопада пройде "Медвін: Книжковий світ-2011"

10-13 листопада у київському Інституті фізкультури відкриється виставка-ярмарок "Медвін: Книжковий світ-2011". Свої книжки представлять біля двох сотень видавців.

"Цього разу нами зацікавилася Росія. Звідти приїде 10 видавництв, - каже організатор "Медвіну" Валерія Олексієнко. - Росіяни привезуть пересувну виставку "Культурна спадщина СНД". До неї входять найкращі видання країн Співдружності. Цю виставку уже представляли у Москві та Баку. Вперше до нас завітають турецькі видавництва. Всього відбудеться більше 300 заходів. Це будуть презентації книжок, зустрічі з авторами, автографсесії. Окремі події проведемо за межами Інституту фізкультури — у столичних кав`ярнях та вузах. Відбудуться читання віршів російського поета Сергія Єсеніна. Молоді поети змагатимуться у поетичних слемах".

Книжкові новинки представлятимуть у відділеннях "Книга і кіно", "Книжка і діти". У рамках програми "Книга і кухня" презентують кулінарну книжку Руслани Писанки "Кулінарні рецепти від Київської Русі". У виданні телезірка подає рецепти української кухні, а також страви, які готували у її родині. Розказує, як приготувати печеного гусака або схуднути за допомогою сала. Книжка ілюстрована фотографіями Писанки.

Gazeta.ua