Україна потрапила в десятку країн, які варто відвідати наступного року

Україна потрапила у ТОП-10 рейтингу країн, які варто відвідати в 2011 році, складеного авторитетним британським путівником The Lonely Planet.

На першому місці в рейтингу опинилися Уганда і М`янма (Бірма). Видання пропонує туристам відвідати долину річки Ніл, савани та джунглі. Крім того, цього року Уганда святкує 50-річчя своєї незалежності - у столиці країни, місті Кампалі, буде організовано яскраве і незабутнє торжество.

Друге місце в рейтингу зайняла М’янма (Бірма), яка славиться своїми білими піщаними пляжами, оточеними горами. Цікавий і той факт, що в країні розташовано багато древніх міст і паґод.

Говорячи про Україну, як повідомили Корреспондент.biz в Міністерстві інфраструктури України, The Lonely Planet радить туристам познайомитися з "великим невідомим місцем Європи". Видання згадує Одесу, Київ, вражаючу природу берегів кримського узбережжя, йдеться в повідомленні відомства Бориса Колеснікова.

"Комуністичне болото всюди, куди не подивися? Один проблиск славного старого міста Києва або живої природи незайманих берегів Кримського узбережжя змусить вас змінити думку. Дешеве пиво? Ще б пак: тут це дешевше, ніж вода", - починає свій опис України британське видання.

Також путівник радить обов`язково відвідати міста, що прийматимуть Євро-2012, і Чорнобиль.

Слідом за Україною, на четвертому місці опинилася Йорданія, яку називають однією з найбільш відкритих, гостинних і одночасно доступних для мандрівників країн Близького Сходу. The Lonely Planet пропонує відвідати Ваді-Рум, Джераш і Мадабу.

П`яте місце - Данія. Подорож містами цієї країни особливо зацікавить людей, які люблять подорожувати велосипедом - всією країною простягається до 10 тис. км велосипедних трас.

На шостому місці - Бутан. Путівник радить туристам здійснити політ над горами, що оточують місто Паро, а також здійснити похід через гори західного Бутану і відвідати Королівський національний парк Манас.

Сьоме, восьме і дев`яте місця в рейтингу топ-10 країн, які варто відвідати наступного року, зайняли Куба, Нова Каледонія і Тайвань. На десятій позиції - Швейцарія.

Як повідомлялося, столицю Великобританії визнано путівником Lonely Planet найкращим містом для туристів

Корреспондент

