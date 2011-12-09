Парк Київська Русь готує новорічний мюзикл «Фея лісу та чарівний меч»

Центр культури та історії «Парк Київська Русь» 24-30 грудня 2011 року та 2-6 січня 2012 року покаже новорічну дитячу виставу-мюзикл «Фея лісу та чарівний меч».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, вистава відбудеться у кінотеатрі «Кінопанорама». На день планується по два покази - о 11.00 та о 13.00.

«Весела лірична казка-фентезі перенесе дітей та їх батьків у чарівливий світ фей, воїнів та справжніх принцес. Вистава-мюзикл перетворить Новорічне свято на чарівне дійство: фантастичні герої та відважні воїни вирушать в небезпечну подорож по дрімучому лісу. У запеклій боротьбі за Чарівний Меч герої виконають карколомні трюки та створять справжню магію», - розповіли у «Парку Київська Русь».

Організатори обіцяють незабутню святкову атмосферу, акробатичні трюки і битви на мечах у виконанні кращих каскадерів України, барвисті костюми і мелодійні пісні, а також багато гумору та новорічного запалу.

«Десь у глибині дрімучого казкового лісу, в темній печері чарівна фея заховала всемогутній Чарівний Меч. Добути його може тільки найбільш благородний, чесний і сміливий принц. Але вхід до печери зачарований і захищає його суворий Залізний Воїн. Та й, крім того, заволодіти чарівним мечем дуже хоче підступний правитель країни - Король Всевлад Перший. Добре, що юна принцеса Миловида не поділяє погляди свого батька і разом зі своїм другом, містичним звірятком Вубі намагається допомогти сміливому юнакові», - розповіла режисер-постановник Влада КОХАНОВСЬКА.

За словами організаторів, перед виставою на юних глядачів чекає весела конкурсно-ігрова програма, яку проведуть Дід Мороз і Снігуронька − новорічні загадки і рухливі естафети, а також хороводи біля новорічної ялинки.

Квитки на виставу можна придбати в театральних касах: Карабас,Квитки.ua, Show-ticket та Bilethouse.

Партнер заходу - Всеукраїнська молодіжна громадська організація ”Союз молоді регіонів України”.