Сьогодні Костянтину Хабенському виповнилося 40 років

Сьогодні, 11 січня, відзначає ювілей Костянтин Хабенський, який очолив рейтинг найбільш високооплачуваних російських акторів. Зірці фільмів Нічна варта, Денна варта, Адміралъ, продовження Іронії долі й багатьох інших, виповнюється 40 років.

Російський актор театру і кіно, заслужений артист Росії Костянтин Хабенський народився 11 січня 1972 року у Ленінграді (нині - Санкт-Петербург) у родині інженера та викладача математики.

Отримавши неповну середню освіту, він вступив до технікуму авіаційного приладобудування та автоматики, але пішов після третього курсу. Працював прибиральником, двірником, вуличним музикантом, монтувальником у театрі-студії Субота.

У 1990 році Хабенський вступив до Ленінградського державного інституту театру, музики і кінематографії (ЛДІТМіК), у майстерню Веніаміна Фільштинського. Його однокурсниками були майбутні відомі актори Михайло Трухін, Михайло Пореченков та Андрій Зібров.

У 1995 році, після закінчення ЛДІТМіК, Хабенський був прийнятий до Експериментального театру Перекресток. Одночасно працював на регіональному ТБ в якості ведучого відділу музичних та інформаційних програм.

У 1996 році Хабенський працював у театрі Сатирикон, де був зайнятий у спектаклях Тригрошова опера та Сірано де Бержерак.

У тому самому році актор повернувся до Санкт-Петербургу і почав працювати у театрі імені Ленсовета, де грав головні ролі у спектаклях режисера Юрія Бутусова Чекаючи на Ґодо, Войцек, Калігула, Поживемо - побачимо.

У 2002 році Костянтин Хабенський дебютував на сцені МХТ імені Чехова у виставі Олександра Марина за п`єсою Олександра Вампілова Качине полювання (Зілов).

У 2003 році він був прийнятий у трупу МХТ; зайнятий у спектаклях Біла Гвардія (Олексій Турбін), Гамлет (Клавдій), Тригрошова опера (Меккі).

У кіно Костянтин Хабенський дебютував у 1994 році, знявшись у комедії Володимира Зайкіна На кого Бог пошле, але його перша поява на великому екрані не була помічена глядачами.

У 1998 році Хабенський знову вирішив спробувати себе в якості кіноактора. Він знявся відразу у трьох картинах: у російсько-угорській детективно-фантасмагоричній мелодрамі Томаша Тота Наташа, мелодрамі Дмитра Месхієва Жіноча власність і соціальній драмі Хрустальов, машину!.

Завдяки цим роботам на Хабенського звернули увагу, і незабаром він отримав невелику роль у трилері Миколи Лебедєва Шанувальник (1999). Наступною помітною роботою в кіно стала одна із головних ролей у драмі Володимира Фокіна Будинок для багатих (2000).

У 1999 році актора запросили на головну роль у серіалі Убійна сила. Роль оперативника Ігоря Плахова принесла Хабенському велику популярність.

У 2000 році на екрани вийшов серіал Імперія під ударом, де Костянтин виконав роль терориста Гершуні. Ще однією помітною роботою в кіно стала роль Саші Гур`єва у фільмі Філіпа Янковського У русі (2001). Пізніше він знову знявся у Янковського у Статському раднику (2005).

Найбільшу популярність Хабенському принесли фільми Нічна варта (2004) і Денна варта (2005). Персонаж фільму Антон Городецький став однією із найбільш відомих ролей Хабенського.

У другій половині 2000-них років актор продовжив активно зніматися. У 2007 році на екрани вийшов фільм Іронія долі: Продовження, де Хабенський зіграв одну із головних ролей - Костянтина Лукашина.

Потім пішли головні ролі в детективі Домовик (2008) та історичній драмі Адміралъ (2008) про життя лідера Білого руху Колчака, знятій Андрієм Кравчуком.

У 2008 році актора запросили на зйомки до Голлівуду - разом із такими зірками, як Анджеліна Джолі, Морган Фріман та Джеймс МакЕвой, він знявся у картині Тімура Бекмамбетова Особливо небезпечний.

Фільмографія Костянтина Хабенського включає трохи менше 50 картин.

У 2011 році з його участю вийшли російські Степан Разін, Викрутаси, де партнерами Костянтина стали американська актриса Мілла Йовович та російський актор і телеведучий Іван Ургант.

Крім того, він разом із найкращими артистами Великобританії виявився задіяний в екранізації Ле Карре Шпигун, вийди геть (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) Томаса Альфредсона, що претендує на Оскара і Золотий глобус, де Хабенський зіграв радянського дипломата Полякова. А у 2012 році виходить трилер Марка Форстера Світова війна Z (World War Z), де Хабенський зіграв разом із Бредом Піттом.

У грудні 2011 року Хабенський очолив список найбільш високооплачуваних російських акторів 2011 року - актор отримує $ 7 000 за знімальний день.

Костянтин Хабенський - заслужений артист Росії (2006). Володар театральної премії Чайка (2005) у номінації Лиходій (найкращий виконавець негативної ролі) за роль Клавдія в спектаклі МХТ Гамлет. Актор був двічі удостоєний премії Золотий орел: у 2006 році - у номінації Найкраща чоловіча роль другого плану за роль у фільмі Гріна Статський радник; у 2009 році - у номінації Найкраща чоловіча роль за роль Колчака у фільмі Адміралъ.

У 2007 році йому була присуджена Міжнародна премія Станіславського у номінації Найкращий актор (за ролі останніх років).

Хабенський - лауреат фестивалів Віват, кіно Росії! (2003); Кінотавр (2005) та ін.

Костянтин Хабенський був одружений. Дружина актора Анастасія Хабенська померла у грудні 2008 року після важкої хвороби. Від шлюбу з Анастасією у Костянтина є син Іван.

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