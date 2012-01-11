Сьогодні Костянтину Хабенському виповнилося 40 років
Високооплачуваний російський актор
Сьогодні, 11 січня, відзначає ювілей Костянтин Хабенський, який очолив рейтинг найбільш високооплачуваних російських акторів. Зірці фільмів Нічна варта, Денна варта, Адміралъ, продовження Іронії долі й багатьох інших, виповнюється 40 років.
Російський актор театру і кіно, заслужений артист Росії Костянтин Хабенський народився 11 січня 1972 року у Ленінграді (нині - Санкт-Петербург) у родині інженера та викладача математики.
Отримавши неповну середню освіту, він вступив до технікуму авіаційного приладобудування та автоматики, але пішов після третього курсу. Працював прибиральником, двірником, вуличним музикантом, монтувальником у театрі-студії Субота.
У 1990 році Хабенський вступив до Ленінградського державного інституту театру, музики і кінематографії (ЛДІТМіК), у майстерню Веніаміна Фільштинського. Його однокурсниками були майбутні відомі актори Михайло Трухін, Михайло Пореченков та Андрій Зібров.
У 1995 році, після закінчення ЛДІТМіК, Хабенський був прийнятий до Експериментального театру Перекресток. Одночасно працював на регіональному ТБ в якості ведучого відділу музичних та інформаційних програм.
У 1996 році Хабенський працював у театрі Сатирикон, де був зайнятий у спектаклях Тригрошова опера та Сірано де Бержерак.
У тому самому році актор повернувся до Санкт-Петербургу і почав працювати у театрі імені Ленсовета, де грав головні ролі у спектаклях режисера Юрія Бутусова Чекаючи на Ґодо, Войцек, Калігула, Поживемо - побачимо.
У 2002 році Костянтин Хабенський дебютував на сцені МХТ імені Чехова у виставі Олександра Марина за п`єсою Олександра Вампілова Качине полювання (Зілов).
У 2003 році він був прийнятий у трупу МХТ; зайнятий у спектаклях Біла Гвардія (Олексій Турбін), Гамлет (Клавдій), Тригрошова опера (Меккі).
У кіно Костянтин Хабенський дебютував у 1994 році, знявшись у комедії Володимира Зайкіна На кого Бог пошле, але його перша поява на великому екрані не була помічена глядачами.
У 1998 році Хабенський знову вирішив спробувати себе в якості кіноактора. Він знявся відразу у трьох картинах: у російсько-угорській детективно-фантасмагоричній мелодрамі Томаша Тота Наташа, мелодрамі Дмитра Месхієва Жіноча власність і соціальній драмі Хрустальов, машину!.
Завдяки цим роботам на Хабенського звернули увагу, і незабаром він отримав невелику роль у трилері Миколи Лебедєва Шанувальник (1999). Наступною помітною роботою в кіно стала одна із головних ролей у драмі Володимира Фокіна Будинок для багатих (2000).
У 1999 році актора запросили на головну роль у серіалі Убійна сила. Роль оперативника Ігоря Плахова принесла Хабенському велику популярність.
У 2000 році на екрани вийшов серіал Імперія під ударом, де Костянтин виконав роль терориста Гершуні. Ще однією помітною роботою в кіно стала роль Саші Гур`єва у фільмі Філіпа Янковського У русі (2001). Пізніше він знову знявся у Янковського у Статському раднику (2005).
Найбільшу популярність Хабенському принесли фільми Нічна варта (2004) і Денна варта (2005). Персонаж фільму Антон Городецький став однією із найбільш відомих ролей Хабенського.
У другій половині 2000-них років актор продовжив активно зніматися. У 2007 році на екрани вийшов фільм Іронія долі: Продовження, де Хабенський зіграв одну із головних ролей - Костянтина Лукашина.
Потім пішли головні ролі в детективі Домовик (2008) та історичній драмі Адміралъ (2008) про життя лідера Білого руху Колчака, знятій Андрієм Кравчуком.
У 2008 році актора запросили на зйомки до Голлівуду - разом із такими зірками, як Анджеліна Джолі, Морган Фріман та Джеймс МакЕвой, він знявся у картині Тімура Бекмамбетова Особливо небезпечний.
Фільмографія Костянтина Хабенського включає трохи менше 50 картин.
У 2011 році з його участю вийшли російські Степан Разін, Викрутаси, де партнерами Костянтина стали американська актриса Мілла Йовович та російський актор і телеведучий Іван Ургант.
Крім того, він разом із найкращими артистами Великобританії виявився задіяний в екранізації Ле Карре Шпигун, вийди геть (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) Томаса Альфредсона, що претендує на Оскара і Золотий глобус, де Хабенський зіграв радянського дипломата Полякова. А у 2012 році виходить трилер Марка Форстера Світова війна Z (World War Z), де Хабенський зіграв разом із Бредом Піттом.
У грудні 2011 року Хабенський очолив список найбільш високооплачуваних російських акторів 2011 року - актор отримує $ 7 000 за знімальний день.
Костянтин Хабенський - заслужений артист Росії (2006). Володар театральної премії Чайка (2005) у номінації Лиходій (найкращий виконавець негативної ролі) за роль Клавдія в спектаклі МХТ Гамлет. Актор був двічі удостоєний премії Золотий орел: у 2006 році - у номінації Найкраща чоловіча роль другого плану за роль у фільмі Гріна Статський радник; у 2009 році - у номінації Найкраща чоловіча роль за роль Колчака у фільмі Адміралъ.
У 2007 році йому була присуджена Міжнародна премія Станіславського у номінації Найкращий актор (за ролі останніх років).
Хабенський - лауреат фестивалів Віват, кіно Росії! (2003); Кінотавр (2005) та ін.
Костянтин Хабенський був одружений. Дружина актора Анастасія Хабенська померла у грудні 2008 року після важкої хвороби. Від шлюбу з Анастасією у Костянтина є син Іван.
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