34-річна Наталія Орейро народила первістка
15:37, 26 січня 2012Культура
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Сина назвали Мерлін
Аргентинська актриса, зірка серіалу "Дикий ангел", Наталі Орейро народила первістка. Як заявила сама Наталія, вона давно мріяла про дитину, але зважилася на це тільки зараз, у 34 роки. Зараз молоду маму з сином, названим Мерлін Атауальпа, вдома чекає чоловік і батько Ріккардо Мольо з яким актриса перебуває у шлюбі вже десять років. Нагадаємо, що на 8 місяці вагітності акторка зважилась роздягтися для рекламної акції ГРІНПІС, яка закликала берегти дерева.
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