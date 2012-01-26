34-річна Наталія Орейро народила первістка

Аргентинська актриса, зірка серіалу "Дикий ангел", Наталі Орейро народила первістка. Як заявила сама Наталія, вона давно мріяла про дитину, але зважилася на це тільки зараз, у 34 роки. Зараз молоду маму з сином, названим Мерлін Атауальпа, вдома чекає чоловік і батько Ріккардо Мольо з яким актриса перебуває у шлюбі вже десять років. Нагадаємо, що на 8 місяці вагітності акторка зважилась роздягтися для рекламної акції ГРІНПІС, яка закликала берегти дерева.

ТСН