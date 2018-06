Визначено пісню, від якої плачуть чоловіки

Пісню американскього рок-гурту REM "Everybody hurts" (відео) визнано найбільш депресивною композицією усіх часів.

Про це свідчать дані дослідження британського театрального режисера Девіда Кінга, які цитує Euromag.ru, пише Українська правда. Життя.

Так, виявилося, що "сім з десяти чоловіків не можуть стримати сліз під час прослуховування цієї сумної пісні".

Композиція Елтона Джона "Candle in the Wind", яку він написав після смерті принцеси Діани, посіла другий рядок цього рейтингу. Третьою стала композиція гурту Mike and the Mechanics "The Living Years".

Фахівці також відзначають, що найчастіше при прослуховуванні музики чоловіки плачуть вдома.