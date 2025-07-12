Завдяки 'Відьмак 4' CD Projekt RED стала однією з найдорожчих компаній у Європі

Як повідомляє Bloomberg, інвестори впевнені в неймовірному успіху проекту.

Завдяки очікуванням навколо "Відьмак 4" акції CD Projekt RED різко зросли. За останній рік вартість паперів майже подвоїлася, а у 2025 році вони вже додали 40%.

У результаті, як повідомляє Bloomberg, CD Projekt стала однією з найдорожчих компаній у Європі за біржовими оцінками.

Гра, нагадаємо, вийде не раніше 2027 року, але інвестори впевнені, що щойно проєкт дістанеться до релізу, він принесе студії рекордні продажі. Деякі аналітики припускають, що виручка компанії може потроїтися, і саме на цьому очікуванні і будується нинішнє зростання.

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Утім, не всі фахівці поділяють такий оптимізм. Деякі аналітики вже радять продавати акції, оскільки їхня ціна, на їхню думку, випереджає реальні перспективи.

CD Projekt у минулому вже стикалася з подібною ситуацією: перед виходом Cyberpunk 2077 акції студії теж різко зросли, але після релізу, через проблеми з грою, сильно впали.

Раніше CD Projekt RED уже заявила, що "Відьмак 4" не виглядатиме так, як у геймплейному демо. Після турбулентного запуску Cyberpunk 2077 компанія вирішила кілька разів перестрахуватися.

Крім того, розробник "Відьмак 4" вважає, що гравцям поки що не варто складати думку щодо Цирі в грі. Утім, Ян Херманович упевнений, що Цирі - ідеальний вибір головної героїні.

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