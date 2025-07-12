Південна Корея вийшла на 10-те місце у світі з експорту зброї, половину поставок отримала Польща.

Останнім часом Південна Корея перетворилася на ключового постачальника зброї для союзників США в Європі на тлі виснаження американських запасів. Водночас, як пише CNN, головним клієнтом Південної Кореї є Польща, яка перебуває на східному фланзі НАТО й активно веде активну підготовку до війни з Росією.

Зокрема, Польща завершила угоду на придбання другої партії зі 180 південнокорейських танків у рамках угоди 2022 року, яка дасть їй змогу поповнити свій арсенал майже 1000 одиниць бронетехніки.

Міністерство оборони Польщі заявило, що бронетехніка частково замінить радянські танки, які Польща передала Україні для війни з Росією. Як зазначає CNN, за даними Центру Вільсона у Вашингтоні, Польща поставила Україні понад 300 танків, більш ніж 350 бойових машин піхоти і бронетранспортерів.

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Тим часом, за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, за останні п'ять років Південна Корея вийшла на 10-те місце у світі за експортом зброї. За цей період Польща отримала 46% південнокорейського військового експорту, за нею слідують Філіппіни з 14% та Індія з 7%.

"У міру затягування війни в Україні, а також війни Ізраїлю в секторі Газа, військова допомога США Україні та Ізраїлю призвела до виснаження американських арсеналів зброї. Тому, згідно з доповіддю Центру Стимсона за 2024 рік, Південну Корею все частіше розглядають як варіант для союзників США, які потребують зброї", - пише CNN.

Польща отримує південнокорейські танки

Раніше повідомлялося, що Південна Корея і Польща підписали угоду на суму близько 6 мільярдів доларів США про постачання 180 корейських танків K2. З них 117 одиниць виготовить південнокорейська оборонна компанія Hyundai Rotem, а решту - варшавське державне підприємство PGZ.

За даними видання, угода укладається на виконання широкої рамкової домовленості від 2022 року про постачання Польщі 1000 танків K2. Того ж року Hyundai Rotem і польська сторона підписали контракт на виробництво першої партії з 180 танків K2 для Польщі на суму близько $3,3 мільярда, однак після цього нові контракти сторони не підписували.

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