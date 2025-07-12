Італійці бояться відкривати власне виробництво в Україні, але готові ділитися технологіями.

Італійська напівдержавна промислова група Leonardo готова постачати технології для безпілотників, але не планує відкривати власне виробництво в Україні. Про це розповів журналістам головний виконавчий директор групи Роберто Чінголані, пише Reuters.

У четвер у Римі відбулася конференція, присвячена питанням мобілізації міжнародної підтримки України. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що учасники зібрання пообіцяли понад 10 мільярдів євро фінансування на допомогу Києву.

Гендиректор групи Leonardo, коментуючи журналістам питання співпраці з Україною, заявив, що його корпорація уклала угоду з турецькою оборонною компанією Baykar і незабаром розпочне виробництво безпілотників в Італії. При цьому він акцентував, що якраз компанія Baykar (виробник знаменитих "Байрактарів") прямо співпрацює з Україною.

Відео дня

"Ми, у співпраці з іншими гравцями, можемо зробити технологічний внесок. Побачимо, якими будуть реальні вимоги", – сказав Чинголані.

За його словами, Leonardo може допомогти з обладнанням, яке зробить дрони ефективнішими, але не уточнив, про що саме йдеться.

"З огляду на це, ми не плануємо відкривати завод в Україні", – додав він.

Що відомо про групу Leonardo

Leonardo S.p.A. — це розгалужений італійський індустріальний конгломерат, що спеціалізується на технологіях для авіації, оборони, кібербезпеки та космосу. Компанія оперує у понад 150 країнах, має більш ніж 129 виробничих майданчиків по всьому світу та понад 60 000 співробітників.

Leonardo має великий набір ключових бізнес-напрямків: від вертольотів, літаків та безпілотників (як-от AW249 Fenice, Falco Xplorer) до радарів, електронних систем, ракетних технологій, супутникових запускачих систем (Avio), кібербезпеки та артилерійських рішень.

У липні група Leonardo разом з італійською ENAV підписала меморандум із українським держагенством Украерорух, що передбачає постачання п’яти первинних радарів для відновлення системи цивільного авіаційного нагляду, що була серйозно пошкоджена війною.

Вас також можуть зацікавити новини: