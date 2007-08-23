Ющенко дав орден Поплавському

З нагоди 16-ліття незалежності України Президент Віктор Ющенко нагородив орденом "За заслуги" І ступеня ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського.

Президент також вручив ордени Ярослава Мудрого V ступеня завідувачеві кафедрою Національного університету "Києво-могилянська академія", екс-судді Конституційного Суду (1996-2003) Миколі Козюбрі, директорові Інституту мовознавства ім. Потебні Віталієві Скляренку, завідувачеві кафедрою Медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика Любомиру Пирогу.

Ющенко також вручив державні нагороди: орден "За заслуги" І, ІІ і ІІІ ступенів, орден княгині Ольги І і ІІІ ступенів, медаль "За працю і доблесть".

Орденом "За заслуги" ІІ ступеня також нагороджено начальника Головного управління державної служби Тимофія Мотренка, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня - депутата Верховної Ради V-го скликання Миколу Кульчинського (блок "Наша Україна").

Ющенко також привласнив почесні звання "Народний артист України", "Народний художник України", "Заслужений артист України", "Заслужений будівельник України", "Заслужений вчитель України", "Заслужений енергетик України", "Заслужений майстер народної творчості України", "Заслужений діяч науки і техніки України", "Заслужений журналіст України", "Заслужений лікар України", "Заслужений металург України", "Заслужений працівник культури України", "Заслужений працівник освіти України", "Заслужений працівник охорони здоров`я України", "Заслужений працівник промисловості України", "Заслужений працівник сільського господарства України", "Заслужений працівник транспорту України" і "Заслужений шахтар України".

Всього Президент нагородив близько 75 осіб.

Українська правда