У Львові завтра розпочнеться Свято шоколаду

У Львові завтра відбудеться офіційне відкриття Свята шоколаду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) вп’яте відбудеться офіційне відкриття Свята шоколаду, що триватиме свято чотири дні.

На святі діятиме шоколадне місто «Львів з шоколаду» з унікальними скульптурами львівських будинків, де навіть ходитиме рухомий транспорт.

Як повідомили організатори свята, на відкритті витесуватимуть скульптуру із брили шоколаду вагою три тонни.

Також на святі український шоколатьє Валентин ШТЕФАНЬО створить унікальну 5-метрову шоколадну піраміду. Професійні українські та закордонні шоколатьє і кондитери проведуть унікальні майстер-класи, а для наймолодших відвідувачів діятиме Дитяча шоколадна країна – арт-майстерня зы створенням шоколадних скульптур та малюнків.

У програмі цьогорічного Свята шоколаду також ChocoFashion – створення шоколадних суконь за участю українських дизайнерів від Lviv Fashion Week, ярмарок-презентація шоколадних виробів найкращих представників шоколадної індустрії, кулінарні майстер-класи відомої телеведучої Даші МАЛАХОВОЇ (Дитяча кулінарна школа «Картата Потата», Україна, м. Київ).

Завершиться святкування виготовленням та частуванням всіх гостей традиційним тортом Свята шоколаду і презентацією гігантської 5-метрової піраміди з шоколадних макарун шоколатьє В.ШТЕФАНЬО.