У столиці перевірять стан архітектурних пам’яток

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив профільним управлінням КМДА і головам районів перевірити стан пам’яток архітектури столиці.

Як повідомляє офіційний порnал міської влади, відповідне доручення було дано під час наради із заступниками та керівниками районних держадміністрацій.

Зокрема, передбачено перевірити ставлення орендарів та власників до архітектурних об’єктів, які мають історичну і культурну цінність. Ті власники, які не дотримуються норм і вимог законодавства щодо охорони культурної спадщини та не усунуть у встановлений термін наслідки неналежної експлуатації приміщень, будуть притягнуті до відповідальності.

«У Стратегії розвитку Києва до 2025 року, яку ми розробили торік разом з киянами, стоїть чітке завдання – захистити і зберегти унікальну історичну та культурну самобутність Києва. Профільним управлінням міськадміністрації поставлені завдання активізувати роботу щодо контролю за станом та охороною пам`яток, підвищивши при цьому ефективність адміністрування. Я очікую реальних кроків у цьому напрямку. Будівлі, які перебувають під охороною держави та міста, є практично в кожному районі. І стежити за їхнім збереженням – наш прямий обов`язок», – зазначив О. ПОПОВ.

Голова КМДА також доручив підготувати пропозиції щодо збільшення бюджетних надходжень, призначених для збереження пам`яток.

За даними Головного управління охорони культурної спадщини, на заходи з охорони пам’яток архітектури цього року необхідно виділити понад 28 млн. грн.