41-річна Ума Турман вагітна втретє

Ума Турман та її коханий, швейцарський мільярдер Арпад Бюссон, чекають дитину: цю радісну новину представник зірки підтвердив порталу Just Jared. Актриса і банкір зустрічаються з 2007 року. У 41-річної Уми вже є двоє дітей - 10-річний Левон і 14-річна Майя - від шлюбу з Ітаном Хоуком. Він і Турман одружилися в травні 1998 року, а через шість років розлучилися. До цього в акторки був ще один шлюб: в 1990 році Ума вийшла заміж за Гарі Олдмена, але сімейне життя тривало всього 18 місяців.

ТСН