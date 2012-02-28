Майстер-клас литовського тележурналіста Лінаса Бальсіса та телережисера Ірміни Медейшите

2-3 березня ц.р. в межах магістерської програми з журналістики УКУ відбуватиметься майстер-клас за участі: литовського тележурналіста, головного радника – прес-секретаря президента Литви (у 2009-2011 рр.) Лінаса Бальсіса та телережисера, заступника керівника відділу комунікації при Канцелярії президента Литви (у 2009-2011 рр.) Ірміни Медейшите.

Майстер-клас відбуватиметься за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 35а, ауд. 102 (філософсько-богословський факультет УКУ)

П’ятниця, 2 березня

12.00 – 14.00 – «Пострадянська та західна моделі журналістики: досвід роботи спеціальним кореспондентом у Брюсселі» (Л.Бальсіс)

14.30 – 16.30 – «Прес-секретар президента Литви: «плюси» і «мінуси» роботи» (Л.Бальсіс)

Субота, 3 березня

11.00 – 13.00 – «Закулісся європейських інституцій: умови для відеознімання в різних країнах» (І.Медейшите)

13.30 – 16.00 – «Сучасна литовська журналістика» (Л.Бальсіс)

***Лінас Бальсіс – тележурналіст; викладач Вільнюського та Каунаського університетів (журналістика та PR); президент Інституту зеленої політики; у 2002-2009 рр. – спеціальний кореспондент Литовського національного каналу (LRT) у Брюсселі; у 2009-2011 рр. – головний радник – прес-секретар президента Литви Далі Грибаускайте.

Ірміна Медейшите – телевізійний режисер; незалежний проектний консультант; у 2002-2009 рр. – кореспондент Литовського національного каналу (LRT) у Брюсселі; у 2009-2011 рр. – заступник керівника відділу комунікації при Канцелярії президента Литви Далі Грибаускайте.