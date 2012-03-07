У київському ботсаду зацвіли азалії та достигли лимони

В київському ботсаду ім. Гришка, що на Печерську, зацвіли азалії та достигли лимони, пише Газета.UA.

Достиглі лимони вагою з кілограм кожен. Для цих рослин в оранжереї створені спеціальні умови, аби вони почувались як на Батьківщині, в Південно-Східній Азії.

"Дереву приблизно років п`ятнадцять. Плід виростає та достигає такого розміру за вісім місяців. Це від квіточки до зрілого лимона", - розповіла провідний спеціаліст із захисту рослин від шкідників і хвороб Ольга ГРОМОВА.

Плоди, коли достигають, стають експонатами виставки. Потім працівники ботсаду забирають плоди собі.

Поруч із лимонами на деревах висять стиглі мандарини та плоди динного дерева.

В сусідній оранжереї зацвіли азалії і зараз там знаменитості знімають відеоролики. Так сьогодні зранку знімали відео з боксером Віталієм КЛИЧКОМ, пише видання.

Співробітники оранжереї зазначили, що саме в азаліях в них постійно знімаються знаменитості.

"Кого в нас тільки не було. Три тижні тому Вєра БРЄЖНЄВА знімала ролик, а раніше акторка, забула як звати, ну - дівчина Бонда (Ольга КУРИЛЕНКО - ред.). В квітах дуже красиво. Не дарма кажуть - якщо хочеш побачити взимку літо, то воно тут, в азаліях”, - уточнила співробітниця ботсаду.