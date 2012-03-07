У Чехії знайдено картини, які належали Гітлеру
12:39, 07 березня 2012Культура
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Вартість полотен 4,8 млн. дол.
Вісім картин, що належать Адольфу Гітлеру, знайдені в старовинному замку Закупи на півночі Чехії.
Як повідомляє провідний чеський загальнонаціональний телеканал Nova, вартість полотен оцінюється в 90 мільйонів чеських крон (близько 4,8 мільйона доларів США).
Картини знайшов місцевий історик Йіржі Кухарж.
Нагадаємо, в лютому в чеському жіночому монастирі також були знайдені картини з колекції Гітлера.
РІА Новости
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