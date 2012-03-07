У Чехії знайдено картини, які належали Гітлеру

Вісім картин, що належать Адольфу Гітлеру, знайдені в старовинному замку Закупи на півночі Чехії.

Як повідомляє провідний чеський загальнонаціональний телеканал Nova, вартість полотен оцінюється в 90 мільйонів чеських крон (близько 4,8 мільйона доларів США).

Картини знайшов місцевий історик Йіржі Кухарж.

Нагадаємо, в лютому в чеському жіночому монастирі також були знайдені картини з колекції Гітлера.

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