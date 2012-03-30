Символом 1800-річного Судака стала жаба (фото)

Різнокольорова жаба стала символом кримського міста Судак, яке цього року відзначає 1800-річчя.

Про це повідомив курортно-інформаційний центр Криму.

"Бакаташ" у перекладі з кримськотатарської "жаба скеля" - обривиста скеля. Вона розташована неподалік від міста й за формою нагадує жабу.

"Талісман розфарбовано в яскраві кольори мозаїки, що відображають мету міста - стати законодавцем нових яскравих рішень зі створення арт-простору, реалізації інвестиційних проектів, створення сучасних і комфортних умов для відпочинку й розваг, а також цікавого та зручного місця для життя", - зазначили в центрі.

Крім того, Судак презентував новий логотип-слоган міста - "ВАМСУДАК".

"Запускаючи новий бренд цього року, Судак відкриває 1800-й курортний сезон і починає своє стрімке оновлення", - заявив мер Володимир Сєров.