На виставці в Лондоні представили вміст жіночих сумочок
"6 відкритих сумочок"
У Лондоні проходить незвичайна виставка - на огляд відвідувачів виставлено вміст жіночих сумочок.
Автором перформансу є німецький художник Ханс-Петер Фельдманн, який представив свою виставку у лондонській галереї Serpentine Gallery.
Як повідомляє La Repubblica, серед об`єктів мистецтва виставлені і "6 відкритих сумочок".
Шість жінок, обраних Фельдманном серед подруг і знайомих, погодилися показати вміст своїх сумочок в обмін на квиток на виставку.
Вміст сумочок виставлено в скляних боксах, біля сумочок стоять таблички з описами речей, пише видання.
Нагадаємо, в лютому нинішнього року в Лондоні проходила виставка картин, написаних тваринами. А в минулому році в Лондонській галереї Welcome Collection відбулася виставкапід назвою Бруд: немита історія повсякденності, присвячена ставленню людини до бруду.