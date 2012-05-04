На виставці в Лондоні представили вміст жіночих сумочок

У Лондоні проходить незвичайна виставка - на огляд відвідувачів виставлено вміст жіночих сумочок.

Автором перформансу є німецький художник Ханс-Петер Фельдманн, який представив свою виставку у лондонській галереї Serpentine Gallery.

Як повідомляє La Repubblica, серед об`єктів мистецтва виставлені і "6 ​​відкритих сумочок".

Шість жінок, обраних Фельдманном серед подруг і знайомих, погодилися показати вміст своїх сумочок в обмін на квиток на виставку.

Вміст сумочок виставлено в скляних боксах, біля сумочок стоять таблички з описами речей, пише видання.

Нагадаємо, в лютому нинішнього року в Лондоні проходила виставка картин, написаних тваринами. А в минулому році в Лондонській галереї Welcome Collection відбулася виставкапід назвою Бруд: немита історія повсякденності, присвячена ставленню людини до бруду.

Корреспондент