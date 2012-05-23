У Херсонесі влаштують фестиваль винного мистецтва

В Севастополі, на території музею-заповідника ”Херсонес Таврійський”, з 23 по 25 серпня пройде міжнародний фестиваль винного мистецтва Art Wine Fest і вручення щорічної премії Art Wine Awards, повідомила Ганна Горкун - виконавчий директор корпорації "Перший національний виноробничий холдинг" (ПНВХ), одного із співорганізаторів заходу.

"Особливість фестивалю - це формат його проведення: це не виставка-ярмарок, це не реклама торгівельної марки, це комплексний захід, метою якого є відтворення і примноження слави вітчизняного виноробства", - повідомила Горкун на прес-конференції в УНІАН.

Гендиректор асоціації "Українське бюро винограду і вина", співорганізатор фестивалю, Ігор Николін відзначив, що проведення таких фестивалів сприяє просуванню українського вина, формуванню культури вжитку вина, а в цьому напрямі Україна серйозно відстає від європейських країн.

В ході трьох днів фестивалю заплановані різні шоу, перфоманси, виставки, ярмарки.

У заході візьмуть участь як українські, так і іноземні виробники вина, відбудеться підписання "Декларації вина". "Сподіваємося, що виробники зможуть зафіксувати основні принципи, які вони зобов`язалися дотримуватися як у виробничому процесі, так і в своїй стратегії розвитку", - сказала Горкун.

Наприкінці фестивалю відбудеться вручення премії Art Wine Awards - нагородження людей, які беруть участь у виробництві вина від посадки лози до випуску готової продукції.

Горкун виразила надію, що у фестивалі візьмуть участь не менше 50 виробників, і його відвідають близько 30 тисяч гостей.

