У Сербії покажуть раніше невідоме полотно Модильяні
13:16, 26 вересня 2007Культура
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Робота над ідентифікацією картини велася 17 років
|Автопортрет Модильяні 1918 року. Фрагмент репродукції з сайту abcgallery.com
Ідентифікацією картини займався Інститут Модильяні, що функціонує в Римі й Парижі (Archives Legales Amedeo Modigliani). Робота велася протягом 17 років, розповів Крістіан Парізо, глава інституту.
Картина є портретом невідомої молодої людини. Особу моделі встановити не вдалося. Розміри картини - 46 на 38 сантиметрів.
Амедео Модильяні, уродженець італійського міста Ліворно, прожив велику частину життя у Парижі. У 1920 році він помер у віці 36 років від туберкульозного менінгіту.
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