У Сербії покажуть раніше невідоме полотно Модильяні

Раніше невідома фахівцям картина Амедео Модильяні буде вперше показана публіці в Бєлграді в кінці листопада 2007 року. Полотно 1918 року знаходиться у сербського колекціонера, чиє ім`я не розголошується, повідомляє агентство France Presse з посиланням на агентство Tanjug.

Ідентифікацією картини займався Інститут Модильяні, що функціонує в Римі й Парижі (Archives Legales Amedeo Modigliani). Робота велася протягом 17 років, розповів Крістіан Парізо, глава інституту.

Картина є портретом невідомої молодої людини. Особу моделі встановити не вдалося. Розміри картини - 46 на 38 сантиметрів.

Амедео Модильяні, уродженець італійського міста Ліворно, прожив велику частину життя у Парижі. У 1920 році він помер у віці 36 років від туберкульозного менінгіту.

Lenta.ru