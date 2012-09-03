8 вересня - прем’єра першої серії фільму з Донієм у ролі Петлюри

Доній зіграв Петлюру

8 вересня о 17:00 у київському Будинку кіно відбудеться прем’єра першої серії історичного документального фільму “Українська революція”.

Про це на прес-конференції в УНІАН розповів журналістам автор сценарію, продюсер та режисер Іван Канівець.

3 січня 2011 року було розпочато роботу над екранізацією спогадів генерал-хорунжого армії Української Народної Республіки Всеволода Петріва. Документальна стрічка “Українська революція” є спробою відтворити події відносно недалекої минувшини з метою продемонструвати сучасному українцю, як лише століття назад їхні діди та прадіди здобували своє право на вільне життя.

І.Канівець зазначив, що спогади В.Петріва написані досить легкою, живою мовою, а відтак їх неважко і цікаво було переносити на екран. Крім того, тексти одного з керівників тодішньої української армії містять багато документальних свідчень, подробиць тогочасних подій і можуть бути цікавими і як історичний матеріал.

В.Петрів був військовим і громадським діячем, військовим міністром та генерал-хорунжим армії УНР, учасник оборони Києва у 1918 році, з 1921 році – в еміграції. Його спогади описують участь у Перших визвольних змаганнях 1917-1921 років і важливі тим, що автор описує не дії керівників держави, а ділиться своїми враженнями про все, що він чув і бачив у ті часи. Автор сценарію додав, що військовий фактично сам обрав свою долю. В.Петрів був офіцером російської армії, мав хороші кар’єрні перспективи, але вирішив служити незалежній Українській республіці.

Фільм складається з двох серій по 25 хвилин. Його дія охоплює період з початку 1917 року до березня 1918 року. І.Канівець розповів, що спочатку планував 6-серійний фільм, він звертався по фінансову допомогу до українських бізнесменів і політиків, але згоди не отримав. Через брак коштів сценарій було вирішено скоротити до двох серій. Як зазначив режисер, група досі не закінчила зйомки другої серії стрічки, планує це зробити ближчим часом і лише після того думати про її розповсюдження. Відповідаючи на запитання журналістів, режисер розповів, що фільм знімався на безгонорарній основі, на 80% його виробництво фінансувалося самою знімально групою. Лише згодом допомогу у створенні стрічки надали львівський меценат Володимир Правосудов та народний депутат Андрій Шкіль.

Сцени фільму були відзняті на території Київської області та у Львові. У зйомках активну участь взяли клуби військово-історичної реконструкції “Чота пішої розвідки 3-ї залізної дивізії ДА УНР” та “Повстанець”, зокрема, учасник першого з них Богдан Іванько зіграв роль головного героя В.Петріва. Також роль Симона Петлюри зіграв народний депутат Олесь Доній, закадровий текст читав актор Богдан Бенюк. Музику до фільму виконав Національний академічний духовий оркестр України, пісні виконав Тарас Компаніченко та гурт “Хорея козацька”. І.Канівець додав, що з метою популяризації знань про Українські визвольні змагання та їх учасників показ фільму у Будинку кіно та подальші публічні покази в інших кіноклубах будуть безкоштовними.