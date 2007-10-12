Студент Острозької академії перекладає Коран
16:48, 12 жовтня 2007Культура
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На переклад 1/5 Корану він витратив 2 роки
|Зразок Корану. Фото з сайту Wikipedia
Публікація носить назву «Смисли Преславного Корану українською мовою» та разом з передмовою займає більше ста сторінок журналу. Переклад супроводжується великою кількістю коментарів і пояснень із класичних арабських джерел, перекладених безпосередньо зі спадщини мусульманської екзегетики. За словами Михайла Якубовича, на переклад 1/5 Корану українською мовою він витратив два роки.
«В Україні видавалися окремі фрагменти Корану багатьох науковців, однак повного перекладу українською мовою поки що не видано. Сподіваюся, результатом моєї праці стане повний переклад цієї Книги», – зазначив автор.
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