Студент Острозької академії перекладає Коран

Фрагмент перекладу Корану українською мовою із супровідною статтею «Oh, East is East» магістранта спеціальності «Релігієзнавство» гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія» Михайла Якубовича опублікували в літературному журналі «Київська Русь» (Книга 9 (XVIII)), – повідомили 12 жовтня ЗІКу в Національному університеті «Острозька академія».

Публікація носить назву «Смисли Преславного Корану українською мовою» та разом з передмовою займає більше ста сторінок журналу. Переклад супроводжується великою кількістю коментарів і пояснень із класичних арабських джерел, перекладених безпосередньо зі спадщини мусульманської екзегетики. За словами Михайла Якубовича, на переклад 1/5 Корану українською мовою він витратив два роки.

«В Україні видавалися окремі фрагменти Корану багатьох науковців, однак повного перекладу українською мовою поки що не видано. Сподіваюся, результатом моєї праці стане повний переклад цієї Книги», – зазначив автор.