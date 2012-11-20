Фестиваль відеопоезії "CYCLOP" назвав переможців

Цими вихідними в Києві вдруге пройшов фестиваль відеопоезії "CYCLOP". За два фестивальні дні крім конкурсних робіт показували поетичні відеоролики з аргентинського фесту "VideoBardo" та російського - "Зря!" і "П`ята нога".

Перше місце присудили відеопоезії Ксенії Калініченко "1+1=1" про близнючок у блакитних сукнях, про їхні доросло-дитячі пустощі.

"До речі, ролик, що отримав перше місце, ще й був визнаний кращим у глядачів, - каже координатор проекту відеопоезії Поліна Городиська. - На закритті фестивалю демонструвалися усі 12 роликів, які журі відібрали до короткого листа. Після перегляду кожен міг проголосувати".

Незвжаючи на те, що відеопоезія в Україні тільки зароджується, Поліна Городиська переконана, що цього року все було на більш професійному рівні. У журі також запросили режисера Михайла Іллєнка, Дуню Кустурицю (директор "Kustendorf Film & Music Festival", донька Еміра Кустуриці та другий режисер його фільмів) та Федіра Крата (генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю).



Загалом на конкурс подали 83 роботи. Відібрали 50. У цей довгий список потрапили поетичні відеоролики від режисерів та знімальних команд із Києва, Львова, Донецька, Луцька, Дніпропетровська, Москви, Санкт-Петербурга, Познані, Гамбурга та інших міст.

Третє місце віддали конкурсанту з Санкт-Петербургу Артему Кірсанову. У ролику "Дивіться" він поєднав телевізійні новини з танками.

Друге місце віддали роботі "Зміна декорацій" на вірші Юрія Андруховича. Вийшло анімовано-декороване відео у химерному поєднанні з експериментальною музикою гурту "Карбідо".

Gazeta.ua