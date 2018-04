Альберт Гор одержав літературну премію

Колишній віце-президент США Альберт Гор другий раз підряд удостоєний престижної американської літературної премії Quill ("Перо"). Урочиста церемонія вручення нагород відбулася в Лос-Анджелесі у понеділок увечері за місцевим часом.

Книзі Гора "The Assault on Reason" ("Атака на розум") присуджено нагороду в категорії "історія/політика/актуальні події". Рік тому в цій же категорії перемогла його книга "An Inconvenient Truth" ("Незручна правда"). 12 жовтня Альберт Гор разом з членами Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕІК) був названий лауреатом Нобелівської премії миру.

Премія Quill, заснована в 2005 році, і присуджується у 19 категоріях – від белетристики до кулінарії. Переможці в кожній категорії можуть претендувати на головну нагороду премії – звання "книги року". Автора кращої книги року оргкомітет Quill оголошує лише на церемонії нагородження, а переможці в 19 категоріях стають відомі наперед.

Книгою 2007 року, на думку журі премії Quill, став роман-бестселер "Angels Fall" письменниці Нори Робертс (Nora Roberts). Ця книга раніше перемогла в категорії "романтична література".

