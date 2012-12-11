Померла Галина Вишневська

Знаменита оперна співачка Галина Вишневська померла сьогодні на 87-му році життя.

У прес-службі Центру оперного співу Вишневської РІА «Новости» підтвердили смерть співачки.

Г.Вишневська народилася 25 жовтня 1926 року в Ленінграді. З 1944 по 1951 рік працювала у Ленінградському обласному театрі оперети. У 1952 році, незважаючи на відсутність консерваторної освіти, її прийняли до стажерської групи Большого театру, де згодом вона стала провідною солісткою. Серед партій, які Г.Вишневська виконала в цьому театрі, - Тетяна в "Євгенії Онегіні", Ліза в "Піковій дамі", Купава в "Снігуроньці", Донна Анна в "Кам`яному гості", Аїда в однойменній опері Верді (у цій партії в 1962-му Г.Вишневська дебютувала в театрі "Ковент-гарден"), "Тоска" і "Мадам Батерфляй". У 1955 році вийшла заміж за віолончеліста Мстислава Ростроповича. З 1974 по 1982 рік Г.Вишневській і М.Ростроповичу довелося жити поза межами Росії - вони зазнали переслідувань влади за підтримку Олександра Солженіцина (з 1978 по 1990 рік Г.Вишневська була позбавлена радянського громадянства). У ці роки співачка жила у США, у Франції і виступала в найбільших театрах світу, а також як режисер ставила оперні спектаклі.