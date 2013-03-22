В Україні стартує продаж першого «дорослого» роману Джоан Ролінг

Сьогодні стартує продаж української версії першого «дорослого» роману Джоан Кетлін Ролінш «Несподівана вакансія».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», редактор видання Іван Малкович.

"Я думаю, що його вже встигли розвести по всіх куточках України, і читачі зможуть уже сьогодні почати насолоджуватись першим дорослим романом Ролінг", - сказав І.Малкович

Він нагадав, що видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" отримало ексклюзивні права на переклад роману, а вибороти ці права було нелегко.

Роман розрахований на читачів віком старше 16 років.

І.Малкович розповів, що коректори, які працювали над книгою, ледь не побилися, сперечаючись щодо поведінки героїв. "Після цього роману хочеться спілкуватися, хочеться думати", - сказав він і додав, що в романі є над чим поплакати, є над чим посміятися.

Перекладач «Несподіваної вакансії» Віктор Морозов наголосив, що в цьому романі «інколи герої матюгаються гірше, ніж в Леся Подерев`янського, і була дилема, чи залишати все як в автора, чи спробувати помякшити, враховуючи, що "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" - дитяче видавництво, в результаті були знайдений компромісний варіант і нецензурні висловлювання були «українізовані».

Для прихильників творчості Дж.Ролінг видавництво підготувало приємний сюрприз - вперше в Україні у продаж потраплять 20 примірників "Несподіваної вакансії" з "живими" автографами автора.

Під час прес-конференції відбувся розіграш одного примірника "Несподіваної вакансії" з таким автографом.

За словами І.Малковича, цей роман буде коштувати на 40 грн дешевше, ніж російський варіант. Перший наклад - 10 тисяч.