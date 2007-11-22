Пред’явлено обвинувачення працівникам “Мистецького арсеналу”

У Києві пред’явлено обвинувачення службовим особам ДП “Культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький Арсенал” і будівельної компанії ПП «ІНАПіК» за фактом руйнування пам’ятки культурної спадщини національного значення - земельного валу Успенського бастіону.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар прокурора міста Києва Мирослава МУШКА.

Як ідеться у повідомленні, 30 серпня 2007 року під час проведення реконструкції на території комплексу “Мистецький Арсенал” було зруйновано земельний вал Успенського бастіону.

За дорученням заступника генерального прокурора України – прокурора міста Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО органами прокуратури столиці було порушено кримінальну справу за фактом руйнування зазначеного валу (ст. 298 ч. 1 Кримінального кодексу України).

У ході розслідування справи слідчим прокуратури столиці зібрано достатньо доказів та 21 листопада пред’явлено обвинувачення службовим особам комплексу “Мистецький Арсенал” і підприємства «ІНАПіК», яке проводило будівельні роботи.

На даний час тривають слідчі дії, спрямовані на закінчення досудового слідства у справі.