У Києві з'явився «Літературний автобус»

Києвом почав курсувати «Літературний автобус» в рамках однойменного проекту, який триватиме два тижні. Сьгодні він вирушив у свою першу поїздку до київської гімназії "Потенціал" де навчаються діти із 5 по 11 класи. Його пасажирами стали літератори Олег Коцарев (Харків-Київ), Сергій Пантюк (Хмельницький-Київ), Олександр Демченко (Донецьк), модерував зустріч Вячеслав Пономарьов учасник мистецького об`єднання «Остання Барикада».

«Літературний автобус» безкоштовно перевозитиме киян та гостей міста під акомпонемент української поезії. Вірші читатимуть молоді українські поети.

Поїздки будуть відбуватися у навчальні заклади, дитячі будинки та громадські місця.

Фото - з Facebook Останньої барикади