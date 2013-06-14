Папі Римському подарували два «Харлея» і шкірянку

Американська компанія Harley Davidson передала в дар папі Римському Франциску два своїх мотоцикла, а також байкерськe шкіряну куртку. Як повідомило італійське агентство ANSA, подарунок приурочений до з'їзду мотоциклістів, який проходить у Римі 14-16 червня. Відеозапис вручення подарунка опублікував канал Euronews.

Вже у четвер, 13 червня, як передало ANSA, численні байкери на «Харлеях» прибули до Остії - римського району на узбережжі Тірренського моря. Для розміщення мотоциклістів поліцейські перекрили ділянку морського берега протяжністю близько кілометра.

З'їзд байкерів у Римі організувала Harley Davidson. У суботу відбудеться мотопарад, учасники якого проїдуть серед іншого й територією Ватикану. У неділю, як очікується, байкери будуть присутні на площі святого Петра, де Папа Франциск прочитає молитву «Ангел Господній».

Лента.ру