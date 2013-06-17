Фільм українського режисера вперше номінували на Приз Європейської Кіноакадемії

Фільм українського режисера Мирослава Слабошпицького "Ядерні відходи" вибрали до числа номінантів на Приз Європейської Кіноакадемії (EFA) у категорії найкращий короткометражний фільм 2013 року. Це перший в історії українського кіно фільм, номінований на цю нагороду з моменту створення Академії в 1989 році.

Знятий в Чорнобилі 24-хвилинний фільм Мирослава Слабошпицького був номінований на кінофестивалі в Грімстаді (Норвегія), який завершився 16 червня вночі.

Як повідомляє сайт фестивалю, "Журі високо оцінило сильне авторське порівняння поводження з радіоактивними відходами та "викинутими" людськими життями. Створені режисером персонажі фільму гідні захоплення. Фільм дає ідеальний опис ядерного середовища, ворожого до всього живого. У фільмі показано місце, де всі діалоги замовкають".

Серед 15 фільмів, з якими "Ядерні відходи" будуть змагатися за приз Європейської Кіноакадемії, - російська короткометражка "Лист" Сергія Лозниці, яка виграла номінацію на кінофестивалі в Кракові.

На рахунку фільму "Ядерні відходи" вже кілька престижних нагород, серед них "Срібний леопард" МКФ у Локарно і Гран-прі кінофестивалю країн СНД і Балтії "Кіношок", "Золота медаль Белграда" та ін

Церемонія нагородження Європейської Кіноакадемії відбудеться у Берліні в грудні 2013 року.

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