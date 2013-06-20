У Києві визначать найкращих волонтерів України

27 червня в Києві буде оголошено результати Національного конкурсу “Волонтер року 2012”.

Про це УНІАН повідомили організатори конкурсу Центр волонтеріату «Добра Воля».

Як зазначають ініціатори конкурсу, «Волонтер року» проводиться з метою визнання праці волонтерів та небайдужих громадян, які впроваджують зміни у своїй громаді, а також для більш активного поширення та популяризації волонтерства у всіх регіонах України.

Перможці конкурсу будуть визначатися у номінаціях:

- мистецтво та культура;

- соціальний захист населення;

- охорона навколишнього середовища;

- освіта та виховання;

- охорона здоров’я та здоровий спосіб життя;

- захист прав людини та представлення інтересів громадян.

27 червня 2013 року з 11.00 до 13.00 у приміщенні Клубу Кабінету Міністрів України (вул. Інститутська, 7), де відбудеться захід, проведуть нагородження переможців та організують дискусію “Що потрібно зробити для подальшого розвитку волонтерського руху в Україні”, в якій поруч з переможцями конкурсу мають взяти участь представники уряду, міжнародних донорських організацій, бізнесу та ЗМІ.