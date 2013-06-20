Завтра Львів перетворять на музей ретро-автівок просто неба

21 червня у Львові стартує фестиваль ретро-автомобілів «Леополіс Гран Прі», який перетворить Львів на музей ретро-автівок просто неба.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, фестиваль триватиме до 23 червня.

У програмі фестивалю протягом усіх трьох днів – виставка ретро-автомобілів, ярмарок сувенірів, презентації унікальних авто.

У перший день, 21 червня, на проспекті Свободи відбудеться відкриття фестивалю та фініш ралі «Жуків». В цей день також відбудеться розмальовування ретро-авто, парад учасників перегонів Львовом, презентація найменшого авто.

22 червня відбудуться перегони на «Львівському трикутнику», а також нагородження переможців.

23 червня пройде конкурс ретро-моди, святковий парад містом, нагородження переможців конкурсу ретро-моди та закриття фестивалю.