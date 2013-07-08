Колектив київського центру Курбаса вимагатиме звільнення керівництва

Сьогодні з 11.00 колектив Центру Курбаса і представники громадськості планують провести акцію протесту проти новопризначеного директора центру перед Міністерством культури.

Сьогодні завершується строк для відповіді Міністерства культури на звернення профспілки Центру з вимогою звільнення директора, «обов’язкове для розгляду і виконання».

Учасники протестної акції Центру Курбаса чекатимуть на рішення міністра культури та зможуть відповісти на питання журналістів.

Працівники установи вимагають провести вибори нового директора.

Як відомо, конфлікт у Центрі Курбаса розпочався минулої осені, коли у листопаді 2012 р. за екс-міністра культури Кулиняка була знята з посади автор і засновник Центру доктор наук, академік Н. Корнієнко. Колектив був обурений, бо саме тоді науковому Центру присвоїли найвищий міжнародний статус - категорію А.

Тоді новим директором й призначили Г. Веселовську.

З березня 2013 р. триває відкрите протистояння практично всього творчого і абсолютної більшості наукового та адміністративного колективу з директором. Колектив звернувся до Мінкульту з вимогою звільнити Веселовську та призначити конкурс для обрання нового директора.

Про деталі та історію конфлікту можна прочитати на сторінці протестуючих.