У Франції заново відкриють найстаріший у світі кінотеатр

Кадр з "Прибуття потяга"

Найстаріший кінотеатр у світі, де наприкінці XIX століття були показані фільми братів Люм'єр, 9 жовтня знову відкриється в південному французькому місті Ла-Сьота.

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ, кінотеатр "Едем" був закритий на реконструкцію в 1995 році. Всередині кінотеатру був проведений ремонт, старі сидіння замінені вельветовими кріслами, а на зміну килимам прийшов дубовий паркет. Реконструкція зачепила і зовнішній вигляд будівлі - зокрема , фасад кінотеатру тепер прикрашає мозаїка.

В кінці XIX століття кінотеатр належав другу батька братів Люм'єр - Раулю Галло (Raoul Gallaud), і саме тут вперше в історії було продемонстровано фільм піонерів кінематографа - "Прибуття потяга на вокзал", повна назва якого "Прибуття потяга на вокзал Ла-Сьота".

Згодом "Едем" не раз ставав майданчиком для виступів таких французьких зірок як Ів Монтан і Фернандель. Однак після 1980-х років доля кінотеатру складалася не найкращим чином. Його власник був убитий і відвідувачі перестали приходити в "Едем". До повного закриття в 1995 році кінотеатр відкривався щорічно тільки на один тиждень для фестивалю, на якому демонструвалися перші фільми в історії кінематографу.

Як очікується, відкриття кінотеатру завтра відвідають актриси Жюльєт Бінош і Наталі Бай, а також режисер Роман Поланскі. Оновлений 166-місцевий кінотеатр буде працювати не тільки майданчиком для демонстрації фільмів, але також запропонує гостям експозицію про історію кіно.