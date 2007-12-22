В.Шевчук своєю монографією відкриває нові сторінки історії України

13:23, 22 грудня 2007
Культура
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Значну увагу приділено міжконфесійним стосункам

Книга Валерія Шевчука про козацьку державу ще тільки з’явилася і до крамниць не дійшла. У ній досліджено маловідомі сторінки з життя військових і політичних діячів, міжконфесійні відносини українців, подано архівні документи, серед яких гетьманські угоди, листи, уривки зі щоденників. Цих артефактів українські дослідники ще не бачили.

Історична правда завжди цікава, навіть якщо вона і незручна. А відсутність такої правди згубна для нації. Відкрити українцям досі невідомі сторінки їхньої історії покликана нова монографія Валерія Шевчука. Робота містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію козацької держави. Значну увагу приділено міжконфесійним стосункам українців, життю політичних і військових діячів козацької доби. Окремим розділом подано архівні документи – договори гетьманів, листи, уривки зі щоденників. Їх автор вивчав і копіював переважно у Польщі, українці ж цих артефактів ніколи не бачили.

Сам Шевчук називає книгу підсумком прожитого життя, адже працював над матеріалом протягом трьох десятиліть. Колеги та друзі переконані: Валерій Олександрович – людина унікальна – одночасно письменник і знавець давньої літератури, насамперед козацької доби. А порівнюють його з Іваном Франком.

Дмитро Павличко, поет: "Українська козацька держава, а також драматургія українська XVI-XVII ст. – це фундаментальні твори, які свідчать про те, що Україна була колись європейською країною, що вона була державою. Творчість Валерія Шевчука – це дорога до нашого самопізнання, до розуміння нашої національної і передовсім європейської ідентичності".

Роман Лубківський, голова Комітету з національної премії України імені Тараса Шевченка: "Він фактично повертає нашій культурі, нашому національному простору цінності, недоступні до нас, до сучасного читача і слухача з точки зору старої мови, незнання, відсутності джерел. Це алхімік, який помахом палички викликає якісь певні реакції, але ці реакції народжують не мертвий філософський камінь, а живе буття і плодоносіння вічного древа української літератури".

Переклади давніх літописів і драм, дослідження козацького бароко, проникнення у давню українську поезію – те, що зробив Валерій Шевчук за кілька десятиліть, до снаги лише великій групі науковців. Як археолог нашої державницької давнини він відкриває досі заборонені або незнані факти української історії.

"Факти", ICTV

 

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