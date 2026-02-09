ЄС готує варіанти включення членства України в майбутню мирну угоду, - Bloomberg

Україна може отримати деякі привілеї членства в блоці в проміжний період.

Європейський Союз готує низку варіантів включення членства України в блоці в майбутню угоду про припинення війни. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Відзначається, що одним з розглянутих варіантів є надання Україні захисту, який супроводжує вступ до ЄС, а також негайний доступ до деяких прав членства в блоці. За словами джерел, Євросоюз надасть Україні чіткий графік кроків, які їй необхідно зробити для просування в рамках офіційної процедури вступу.

Як розповіли журналістам джерела, також обговорюються продовження існуючого шляху вступу України до ЄС або введення перехідного періоду і поступове членство в процесі.

Представник Європейської комісії в розмові з журналістами підтвердив, що вступ України до ЄС є частиною обговорення майбутньої мирної угоди.

В агентстві нагадали, що проект 20-пунктного мирного плану, над яким Україна працювала в основному з США, передбачає вступ країни до ЄС у 2027 році. Більш того, згідно з планом, Київ повинен отримати деякі привілеї членства в блоці в проміжний період.

Кого можуть прийняти в ЄС раніше за Україну

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна підтримує ідею вступу України до Європейського Союзу. Проте він підкреслив, що першими в черзі стоять балканські країни.

Таяні зазначив, що балканські країни є пріоритетом для ЄС. Він запевнив, що блок допоможе Україні, яка повинна пройти певний шлях.

