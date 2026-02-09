Посол США при НАТО зробив заяву про долю альянсу та існуючий світовий порядок

Також він прокоментував ситуацію довкола Гренландії.

Сполучені Штати Америки не намагаються розвалити НАТО або підірвати існуючий світовий порядок. Таку заяву зробив посол США при Альянсі Метью Вітакер у відповідь на критичний звіт Мюнхенської безпекової конференції, пише The Guardian.

Журналісти зазначили, що у цьому звіті редактори попередили, що найбільший виклик ліберальному міжнародному порядку "походить зсередини" через кардинальну зміну в мисленні адміністрації США щодо своїх союзів. Вітакер каже, що "повністю відкидає все, що щойно почув".

За його словами, у Вашингтоні прагнуть лише "збалансувати" розподіл оборонного тягаря між різними країнами НАТО, спонукаючи європейських союзників "робити більше і бути спроможними та сильними, бо саме ця сила гарантує мир"

"Це перше, що я відкидаю; ми намагаємося зробити НАТО сильнішим, а не вийти з нього чи розвалити його. Зробити так, щоб воно працювало так, як було задумано, як альянс 32 сильних і спроможних союзників", – сказав Вітакер.

Крім того, посол США при НАТО стверджує, що Штати хочуть оскаржити "несправедливі" торговельні угоди з Європою. За його словами, вони "перетворилися на перевагу для Європи та призвели до значного торговельного профіциту з США".

Також у Вашингтоні розчаровані тим, що європейські союзники більше часу витрачають на обговорення проблем, ніж на їх вирішення, сказано в матеріалі. Вітакер наголосив, що партнери в Європі мають збільшити витрати на оборону і показати, що можуть виконати обіцянки – мова, зокрема, про нові цілі НАТО щодо витрат.

Політика США щодо Гренландії

Коли Вітакера запитали про ситуацію довкола Гренландії, він наполіг, що інтерес США до цієї території полягає лише в тому, щоб Гренландія – як частина Данії або незалежна країна в майбутньому – могла захищатися від Росії та Китаю:

"Китайці зробили дві спроби, принаймні в Гренландії: перша – через порти, намагаючись інвестувати в порти, а друга – через спробу інвестувати в аеропорт, і це реальні проблеми".

Видання зазначає, що це неодноразово ставилося під сумнів данськими чиновниками.

Примітно, що посол США при НАТО дещо дистанціювався від агресивних заяв американського президента Дональда Трампа. За його словами, під час першої каденції Трампа він зрозумів, що "реагувати на кожен допис у Truth Social або твіт президента Трампа було б повноцінною роботою". Хоча і додав, що базовий аналіз безпеки є обґрунтованим.

Політика США щодо Європи: останні новини

У Європі терміново шукають альтернативи американським платіжнии гігантам Visa та Mastercard. Експерти та банкіри попереджають, що їх домінування на ринку стало критичною вразливістю для Єврозони. Зазначається, що у разі погіршення відносин із США ця ситуація може бути використана як зброя.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що НАТО потрібно "переосмислити". За його словами, у Європі мають радикально збільшити свої інвестиції в оборонні можливості, аби відігравати значущу роль.

