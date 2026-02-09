Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові

Президент України анонсував, що на тижні будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові.

Документи про гарантії безпеки для України готові. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи", - наголосив він.

Він зазначив, що на тижні будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові.

"У Європі наша позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою. Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах. І головне, щоб партнери були налаштовані так само, як і ми в Україні: мир потрібен, надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією", - сказаав президент України.

При цьому він додав, що зараз не залишилось у Європі країн, які ще не знають, що таке російське втручання і які російські операції по дестабілізації можуть бути.

Він підкреслив, що всі бачуть, що роблять російські вбивці, ракети та дрони.

"Захист від цього й гарантування безпеки мають бути відчутними та підготувати основу для тривалого миру", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2026 року президент України Володимир Зеленський розповів журналістам про те, яким чином будуть підписуватися документи про надання Україні юридично зобов’язуючих гарантій безпеки.

Президент розповів про послідовність підписання документів, котрі матимуть відношення до завершення війни.

За його словами, спершу Україна очікує на затвердження гарантій безпеки від США у правовій площині у Конгресі. Тобто спочатку Україна із США підписує двосторонній документ про гарантії безпеки, який іде в Конгрес Сполучених Штатів і в парламент України.

За його словами, країни Коаліції охочих також мають затвердити їхні гарантії у національних парламентах.

Також ще один напрямок - це вступ України до Європейського Союзу за пришвидшеною процедурою.

