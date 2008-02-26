У Перу знайшли палац, якому 5,5 тисяч років (фото)

Він є найдавнішою спорудою на території андської країни, повідомляють сьогодні місцеві ЗМІ.

Палац знаходиться в археологічному комплексі Сечан Бахо департаменту Анкаш, що за 400 км на північ від Ліми, де вели розкопки вчені Перу та Німеччини. Палацове спорудження 180 метрів завдовжки та 120 метрів завширшки було зведено між 3000 і 3500 роками до нашої ери.

Безцінна знахідка свідчить про існування у Перу цивілізації, яку за розвитком можна порівняти з Південною Азією або Середнім Сходом того періоду. Як заявив директор археологічного проекту Сечан Бахо Петер Фучс, знайдений палац вкотре підтверджує теорію про існування найдавніших цивілізацій на нашій планеті приблизно в один й той самий час, як у Старому Світі, так і на американському континенті.

ICTV