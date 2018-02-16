Ідея для стартапу: поліція зловила індіанку, яка вдавала з себе чоловіка і одружилася на дівчатах заради приданого

Жінка не викликала підозр у своїх обраниць, так як ніколи не роздягалася перед ними і не вступала в сексуальний зв'язок.

В індійському штаті Уттаракханд поліція заарештувала жінку на ім'я Крішна Сен (Krishna Sen), яка вдавала з себе чоловіка і одружилася на дівчатах заради приданого.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News.

У поліцію на Сен поскаржилися батьки першої дружини. Вони заявили, що колишній зять вимагав у них придане, що заборонено законом. За їх словами, чоловік також взяв у них 850 тисяч рупій (близько 13 тисяч доларів) на відкриття власного бізнесу, однак гроші назад вони не отримали.

Під час допиту Сен викликала підозру в міліціонерів, її відправили на медичне обстеження. В ході нього правоохоронці й з'ясували, що перед ними насправді жінка.

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Як стало відомо, з першою дружиною Сен розійшлася незабаром після весілля в 2014 році і знову вступила в шлюб у квітні 2017-го. Чи перебуває вона в ньому до цих пір, не повідомляється.

Жінка не викликала підозр у своїх обраниць, так як ніколи не роздягалася перед ними і не вступала в сексуальний зв'язок. У неї було багато друзів-чоловіків, вона відвідувала чоловічий туалет і навіть хода в неї була не жіноча.

«З чоловічою зачіскою, одягом і поведінкою Крішна ніколи не викликала підозр», — сказав один з поліцейських.

Правоохоронцям Сен також зізналася, що завжди хотіла бути чоловіком.

Видання повідомляє, що раніше вона була відома під ім'ям Світі (Sweety). Поки невідомо, які саме звинувачення будуть пред'явлені зловмисниці.

Давати і отримувати придане в Індії заборонено законом з 1961 року, однак ця багатовікова традиція все ще підтримується в країнах Південно-Східної Азії. Придане часто включає в себе гроші, одяг і прикраси, які сім'я нареченої дарує родині нареченого.