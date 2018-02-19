Американець відламав палець воїну "теракотової армії" і викликав гнів Китаю

Молодий чоловік сфотографувався поруч зі статуєю вартістю $4,5 мільйони на свій мобільний телефон, відламав палець і зник, поки його не знайшло ФБР.

Влада КНР вимагає суворо покарати чоловіка, який викрав палець руки теракотової статуї, виставленої в США. Ця статуя, який не менш двох тисяч років, оцінюється в 4,5 млн доларів. Вона тимчасово надана Інституту Франкліна у Філадельфії.

Як пише Бі-бі-сі, статуя входить до складу так званої "теракотової армії" - це більше 8 тисяч повнорозмірних фігур воїнів із обпаленої глини, що належать до II століття до нашої ери і були поховані разом з імператором Цинь Шихуанді в Сіані, щоб охороняти його в загробному житті.

Минулого тижня Майкл Рохана був звинувачений у крадіжці і приховуванні важливого твору мистецтва, а потім звільнений під заставу до суду.

Згідно з судовими документами, 24-річний Рохана пробрався у приміщення виставки китайських статуй, яке було в той час закрито, скориставшись своєю присутністю на музейному заході.

Як повідомило китайське агентство Сіньхуа з посиланням на заяву ФБР, Рохана сфотографувався поруч зі статуєю на свій мобільний телефон. Після цього він відламав великий палець лівої руки статуї і зник.

Працівники музею виявили пропажу 8 січня, і агенти ФБР змогли швидко знайти винуватця. Він визнав, що зберігав відламаний палець у ящику письмового столу.

У понеділок директор Центру культурної спадщини в Шуанцзі, державної організації, яка проводила виставку в США, рішуче засудив Франкліновський інститут за недбале ставлення до статуй.

"Ми просимо США суворо покарати винного. Ми заявили їм серйозний протест", - заявив директор Ву Хайюн.

За його словами, центр має намір направити в США двох своїх експертів для оцінки завданої шкоди та ремонту статуї. Китайська влада, сказав директор, також зажадає виплати компенсації.

Статуї "теракотової армії" були виявлені в провінції Шеньсі в 1974 році групою китайських селян.