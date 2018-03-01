"Кхе-кхе": у мережі показали фото хворого Путіна

14:58, 01 березня 2018
Курйози
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Путін досі хворий / Скріншот Апострофа

Російський президент Володимир Путін досі не вилікувався від тривалої хвороби. Про це свідчать фото з послання президента РФ до Федеральних зборів.

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що президент Росії Володимир Путін захворів. Пізніше стало відомо, що глава РФ після захворювання скасував всі публічні заходи.

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Теги: #Путін захворів#чим хворий Путін#послання до Федеральних зборів