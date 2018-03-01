"Кхе-кхе": у мережі показали фото хворого Путіна
14:58, 01 березня 2018Курйози
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На фото видно, що Путін постійно кашляє, дістає хустку.
Путін досі хворий / Скріншот Апострофа
Російський президент Володимир Путін досі не вилікувався від тривалої хвороби. Про це свідчать фото з послання президента РФ до Федеральних зборів.
March 1, 2018
Кхе кхе pic.twitter.com/bVVX11ZkEG— Mikhail Golub (@golub) March 1, 2018
Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що президент Росії Володимир Путін захворів. Пізніше стало відомо, що глава РФ після захворювання скасував всі публічні заходи.
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