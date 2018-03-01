"Кхе-кхе": у мережі показали фото хворого Путіна

На фото видно, що Путін постійно кашляє, дістає хустку.

Російський президент Володимир Путін досі не вилікувався від тривалої хвороби. Про це свідчать фото з послання президента РФ до Федеральних зборів.

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що президент Росії Володимир Путін захворів. Пізніше стало відомо, що глава РФ після захворювання скасував всі публічні заходи.