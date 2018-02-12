Путін захворів
19:12, 12 лютого 2018Світ
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Прес-секретар Путіна розповів про стан здоров'я президента Росії.
Володимир Путін / REUTERS
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що президент Росії Володимир Путін захворів.
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Про це у своєму Twіtter повідомив прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.
"Пєсков про здоров'я Путіна: Застудився, але продовжує працювати. Нездужання не відбилося на графіку президента", – написав Смирнов.
Раніше в Кремлі оголосили, що президент Росії Володимир Путін "абсолютно здоровий". "Можу вас запевнити, що президент абсолютно здоровий, може дати фору багатьом", - зазначив Пєсков.
Пєсков про здоров'я Путіна: Застудився, але продовжує працювати. Нездужання не відбилося на графіку президента pic.twitter.com/4MNk5tj3nM— Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) February 12, 2018
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