Прес-секретар Путіна розповів про стан здоров'я президента Росії.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що президент Росії Володимир Путін захворів.

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Про це у своєму Twіtter повідомив прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

"Пєсков про здоров'я Путіна: Застудився, але продовжує працювати. Нездужання не відбилося на графіку президента", – написав Смирнов.

Раніше в Кремлі оголосили, що президент Росії Володимир Путін "абсолютно здоровий". "Можу вас запевнити, що президент абсолютно здоровий, може дати фору багатьом", - зазначив Пєсков.