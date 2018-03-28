У Британії сова ледь не зірвала весільну церемонію (відео)

Спеціально натренований птах урочисто приніс молодятам обручки, а потім його увагу привернув шафер.

У британському графстві Чешир сова ледь не зірвала весільну церемонію.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Спеціально натренований птах урочисто приніс молодятам обручки, а потім його увагу привернув один з друзів нареченого. У чоловіка була витягнута рука, і це змусило сову згадати про її хижацький інстинкт.

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Вона налетіла на нього й збила його - з'ясувалося, що хлопець панічно боїться птахів.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені продемонстрували відео, на якому слониха з Індії видихає попіл і хмари диму, що викликало подив дослідників дикої природи у всьому світі.