У Дніпрі чоловік сховався у посилці й пограбував пошту, але все одно попався

Зловмисника в ящику знайшли працівники "Нової пошти".

Суд виніс вирок жителю Дніпра, який сховався у посилці "Нової пошти", щоб скоїти крадіжку.

Відповідний документ 27 березня був опублікований в Єдиному держреєстрі судових рішень, повідомляє АТН.

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21 грудня 2017 року житель Дніпра виготовив дерев'яний ящик і сів у нього й попросив друга відправити коробку поштою у Харків. Дорогою чоловік вибрався з "ув'язнення" та викрав з інших посилок ноутбук Toshiba вартістю 5500 гривень, Apple Watch вартістю 4875 гривень і мобільний телефон Хіоmі вартістю 2704 гривні. Загалом зловмисник викрав чужого майна на суму 13 тисяч гривень.

Чужі товари злодій склав у свій ящик і знову сховався. Вранці 22 грудня зловмисника в ящику знайшли працівники "Нової пошти".

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину. Суд засудив його до трьох років без відбування терміну покарання у місцях позбавлення волі "умовно".

Раніше винахідливий яйцекрад у Полтавській області розсмішив соцмережі. До підкладки куртки чоловік пришив невеликі кишені - окремі під кожне яйце. Під час затримання у них лежало 110 штук.