"Яйко-ховайко": винахідливий яйцекрад розсмішив соцмережі (фото)

У Кременчуцькому районі Полтавської області встановили обставини крадіжки з птахофабрики.

До Кременчуцького відділку поліції звернулась охорона місцевої птахофабрики через крадіжку яєць.

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Охоронці й передали до рук поліцейських 35-річного працівника фабрики, який намагався винести з території понад 100 курячих яєць, про це повідомили у прес-службі ГУ НП Полтавської області.

До підкладки куртки чоловік пришив невеликі кишені - окремі під кожне яйце. Під час затримання у них лежало 110 штук. У соцмережах вже жартують з приводу винахідливості крадія й пишуть: "Яйко-ховайко", "Яєчко-сховаєчко", "Такого спеціаліста спіймали", "Ось, він, виявляється, який "чоловік з яйцями".

Як зазначається у повідомленні, наразі працівник підприємства дає свідчення правоохоронцям.

Раніше на Київщині поліція розшукала вантажний автомобіль Volvo, водій якого за підробленими документами вивіз з птахофабрики курячі яйця на суму 800 тис. грн.