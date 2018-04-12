Російський священик запропонував обміняти Асада на частину України: в мережі посміялися і звинуватили його в екстремізмі

Слова священика викликали бурхливі емоції в мережі. Користувачі звинуватили священика в релігійному екстремізмі і тероризмі.

Священик Російської православної церкви Всеволод Чаплін заявив, що в переговорах з США Росія повинна погодитися на повалення президента Сирії Башара Асада, але при цьому окупувати лівобережну Україну. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Вимагають відсторонити Асада – можна на це піти, але забезпечити обрання ще більш жорсткої фігури або поділ Сирії на кілька етноконфесійних держав (інші там вже не життєздатні). Натомість треба в ультимативній формі заявити, що ми застосовуємо щодо Києва і всієї нинішньої лівобережної України ті ж принципи захисту співгромадян і співвітчизників, що були застосовані в Криму. Протягом декількох днів.

Головне ж – потрібно дати зрозуміти: на відміну від американців, ми абсолютно не боїмося руйнування великих міст. Чого боятися людям, що живуть вічністю?", - вважає Чаплін.

Слова священика викликала бурхливі емоції в мережі. Користувачі звинуватили священика в релігійному екстремізмі і тероризмі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі широке обговорення викликала фотографія Чапліна в одному з ресторанів мережі MсDonald's. Тоді Чаплін заявив, що вживав пісну їжу і не бачить в цьому гріха. Він додав, що якби була створена подібна мережа швидкого харчування з російською кухнею, він ходив туди.