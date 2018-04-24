Залізний аргумент: український комунальник гепнув лопатою по голові перехожого за зауваження (відео)

Чоловік обурився, що латають дірку в дорозі зверху сміття.

У буковинському місті Заставна очевидці зняли на відео, як комунальник держаком лопати б’є перехожого.

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Чоловік обурився, що дорожники під час ремонту покриття кладуть асфальт просто у яму зі сміттям, йдеться у сюжеті ТСН.

Один з робітників спочатку відреагував нецензурною лайкою, а далі кинувся з лопатою на критика і двічі вдарив його по голові. Сутичку розборонили випадкові перехожі. Потерпілий відбувся незначними забиттями.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня минулого року на Тернопільщині затримали нетверезого чоловіка, який вкрав трактор, щоб почистити вулиці села від снігу.